Colpita ambasciata Usa a Riad. Trump: “Presto risponderemo”

(Adnkronos) – Un attacco è stato sferrato contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell’Arabia Saudita. L’attacco, avvenuto con due droni senza pilota, ha causato un piccolo incendio e danni materiali all’edificio. “Risponderemo”, ha fatto sapere il presidente Usa Donald Trump.

L’ambasciata statunitense ha confermato l’attacco e ha invitato le persone a tenersi lontane, annunciando la chiusura temporanea della sede. “Evitate l’ambasciata fino a nuovo avviso a causa dell’attacco alla struttura”, si legge in un comunicato stampa, invitando i cittadini americani a “rifugiarsi sul posto”.

Secondo fonti della difesa saudita, non è stato il solo attacco nella zona: ben otto droni sono stati intercettati e distrutti vicino alle città di Riyadh e Al-Kharj.

La situazione in Arabia Saudita sembra essere sempre più tesa, con gli attacchi con droni che stanno diventando una minaccia sempre più concreta per la sicurezza del Paese e delle sedi diplomatiche straniere presenti nel territorio.

L’ambasciata degli Stati Uniti a Riad ha preso misure di sicurezza per proteggere i suoi dipendenti e i cittadini americani presenti nella zona. La chiusura temporanea dell’ambasciata è stata decisa per garantire la sicurezza di tutti.

Gli attacchi con droni rappresentano una nuova sfida per la sicurezza nazionale dell’Arabia Saudita e delle sedi diplomatiche presenti nel paese. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi della situazione.

Trump ha dichiarato a NewsNation che “presto scoprirete” quale sarà la sua rappresaglia. Sei membri delle forze armate statunitensi sono stati uccisi nell’operazione militare contro l’Iran, ha dichiarato lunedì il Comando centrale degli Stati Uniti.

Il presidente Trump ha dichiarato a NewsNation che la risposta all’attacco dell’ambasciata sarà resa nota a breve. Ha aggiunto che probabilmente non sarà necessario l’intervento di truppe di terra. Per quanto riguarda il raggiungimento dei suoi obiettivi in Iran, il presidente ha affermato che sarà solo una questione di tempo: “So molte cose e saprò con certezza quando saranno raggiunti. Ci siamo quasi. Stiamo causando molti danni, li stiamo rallentando notevolmente”, ha affermato.

Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato la partenza di tutto il suo personale diplomatico “non urgente” dalle ambasciate in Iraq, Giordania e Bahrein, al quarto giorno dell’attacco americano-israeliano all’Iran. In un messaggio su X, il dipartimento di Stato ha dichiarato di aver aggiornato i suoi avvisi di viaggio per il Bahrein e la Giordania “per riflettere l’ordine dato al personale non urgente del governo americano e ai membri delle loro famiglie di lasciare questi paesi”. In un altro avviso aggiornato per l’Iraq, il ministero afferma di aver “ordinato ieri al personale non urgente del governo americano di lasciare l’Iraq per motivi di sicurezza”.