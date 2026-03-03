Controlli su cantiere edile, violate norme sicurezza: multe e sanzioni alle imprese

Nel corso di un’attività di vigilanza nel settore edile, il personale ispettivo dell’Itl di Cremona (Ispettorato nazionale del Lavoro) ha effettuato un controllo che ha consentito di accertare numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro in un cantiere edile del nostro territorio.

In seguito a quanto ricostruito dagli ispettori, nell’ambito cantiere in questione, che vedeva impegnate 4 ditte e 30 lavoratori, sono state elevate contestazioni sia alla ditta affidataria che alle ditte esecutrici.

Alla prima è stata comminata la sospensione dell’utilizzo della gru e dell’area di cantiere dedicata, a causa della presenza di differenziali salvavita malfunzionanti, e sono state redatte le prescrizioni penali relative alla irregolarità dell’impianto elettrico e all’assenza di ancoraggi sul ponteggio, mentre a carico delle ditte esecutrici sono state contestate le violazioni relative alla assenza di tracciabilità sul Pos delle persone operanti sul cantiere e alla mancata nomina di un preposto.

Anche il controllo sul corretto utilizzo dei Dpi (dispositivi di protezione individuale) da parte degli operai ha prodotto contestazioni, in quanto è stato constatato il mancato uso di caschetti protettivi da parte di tre operai del cantiere nell’area in cui erano presenti carichi pendenti. Il totale delle sanzioni irrogate ammonta ad oltre 9.500 euro.

