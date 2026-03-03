Festa della donna in sport: l'8 marzo a Cremona torna la "Corsa Rosa"

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, le strade di Cremona torneranno a popolarsi per la 16esima edizione della Corsa Rosa. La manifestazione podistica non competitiva, organizzata dalla Uisp, è diventata ormai un appuntamento tradizionale per la città e si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del contrasto alla violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto.

“L’intenzione – spiega il presidente Uisp Cremona Claudio Ardigò – è quella di creare un momento importante di aggregazione, di socialità, ma anche di attenzione verso quel mondo al femminile su cui tante volte non abbiamo il tempo o il desiderio di soffermarci per una riflessione”.

L’appuntamento per tutti i partecipanti è fissato alle ore 8.30 presso le Colonie Padane. Dopo la consueta foto di gruppo pre-partenza, lo start ufficiale verrà dato alle ore 9. L’evento prevede due tipologie di tracciati per permettere a tutti, dagli atleti esperti alle famiglie, di partecipare col proprio passo.

