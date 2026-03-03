Ultime News

Cronaca

Guidava ubriaco, patente ritirata e denuncia per un 42enne

Durante una perlustrazione notturna, i Carabinieri fermano un automobilista positivo all'alcoltest, denunciato

I Carabinieri hanno effettuato il controllo con l'etilometro
Nella notte del 1° marzo, durante i consueti servizi di perlustrazione del territorio, verso le 3, un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cremona ha fermato un uomo che era alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

L’automobilista, un 42enne cremonese, stava guidando lungo la via Postumia. Fin da subito i militari hanno percepito un forte odore di alcol proveniente dall’abitacolo, e il conducente aveva evidenti sintomi riconducibili all’abuso di bevande alcoliche.

Sottoposto a un primo controllo rapido con il precursore, l’uomo è risultato positivo. I Carabinieri hanno quindi proceduto sul posto all’etilometro, da cui è emerso un tasso di oltre 1,00 g/l, valori doppi rispetto ai limiti consentiti dalla legge.

Tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, il guidatore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con l’immediato ritiro della patente.

