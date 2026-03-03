Ultime News

Cronaca

I pomeriggi della "Dante Alighieri": riflessioni in vista della festa della donna

Organizzato dal Comitato della Società Dante Alighieri, momento di incontro presso la sala Spazio Comune di Piazza Stradivari a Cremona

In occasione della Festa della Donna, il Comitato della Società Dante Alighieri di Cremona propone un momento di riflessione. Giovedì 5 marzo, alle 17, presso la sala Spazio Comune di Piazza Stradivari, si terrà un incontro dal titolo “Come riconoscere e difendersi da un amore che amore non è: …E’ possibile che ciò che crediamo amore in realtà amore non sia? Impariamo a riconoscerlo: la consapevolezza diventa libertà”.

Interviene la professoressa Angiola Agarossi con una sua dissertazione, un momento di riflessione in un tempo che spesso fatica a trovare spazi per guardarsi dentro.

L’ingresso è libero ed aperto a tutti.

