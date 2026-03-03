"Il Corriere della Sera" compie 150 anni: concerto alla Scala con il Presidente Mattarella

Il Corriere della Sera compie 150 anni e venerdì 6 marzo al Teatro alla Scala di Milano apre le celebrazioni alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l’evento “Corriere 150 anni. La libertà delle idee.”. Nel tempio della Musica, il Corriere della Sera guarda al futuro, a partire dalla propria storia e quella del Paese, tra pezzi storici delle sue prestigiose firme letti da Cristiana Capotondi e Serena Rossi e testimonianze personali legate al quotidiano di lettori d’eccezione e del presidente di Fondazione Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, che presenterà inoltre in anteprima il docufilm “150 anni Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia.”.

Apriranno l’evento il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sovrintendente del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina, il direttore Luciano Fontana, il presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo.

Interventi e testimonianze si alterneranno alle esclusive esecuzioni dell’Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Alexander Soddy, dell’Inno d’Italia e di opere tratte da “Norma“ di Vincenzo Bellini e da “Götterdämmerung” di Richard Wagner. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming su corriere.it a partire dalle ore 11.30.

“Siamo onorati di aprire le celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un luogo simbolo della nostra città, che ha legami storici e profondi con il nostro giornale.” – afferma il direttore Luciano Fontana – “In questi 150 anni il Corriere della Sera si è evoluto in un media multipiattaforma capace di rispondere in ogni momento a tutte le esigenze informative dei lettori. Quello che non è mai mutato è il lavoro giornalistico, la ricerca di fatti verificati, di racconti oggettivi, di opinioni indipendenti e mai faziose.”. “Una sfida quotidiana con lo sguardo rivolto al futuro” – prosegue Fontana –“possibile grazie allo sforzo di tutte le redazioni e al sostegno di tutti i settori dell’azienda. Dell’editore Urbano Cairo che, dal 2016, ha garantito alla testata investimenti e indipendenza, anche riconsegnando al giornale la proprietà dello storico stabile di via Solferino 28, la nostra casa. Della Fondazione Corriere della Sera che da 25 anni è custode e promotrice del patrimonio storico del quotidiano. Dei lettori, delle lettrici e degli oltre 750mila abbonati digitali, a cui dedichiamo questo anno di celebrazioni.”

“Dieci anni fa circa, per la prima volta da Editore, varcavo la soglia del Corriere della Sera con l’emozione di chi ha realizzato un sogno. Un quotidiano che fa parte della mia vita fin dall’infanzia e che dal primo numero del 5/6 marzo1876 ha informato e accompagnato intere generazioni di italiani.” – spiega Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup – “Con orgoglio oggi celebriamo i 150 anni del quotidiano leader in Italia. E il pensiero va a tutti i direttori, le giornaliste e i giornalisti, le persone che lo hanno reso un punto di riferimento per l’Italia. E alle donne e agli uomini che in RCS MediaGroup lavorano affinché questo patrimonio, in un tempo di trasformazioni profonde, continui a vivere e innovarsi. Il mio e il nostro impegno è che il Corriere della Sera sappia sempre rinnovarsi senza mai perdere il legame con la propria storia e il riconosciuto ruolo pubblico che ha sempre svolto.”

Il 6 marzo dà inoltre il via alle tantissime iniziative editoriali che costelleranno questo anno di celebrazioni, tra edizioni esclusive, copie anastatiche, podcast, serie tv, libri, docufilm, opere teatrali, concerti, tour ed eventi attraverso l’Italia e molto altro per festeggiare insieme ai lettori e alla comunità. A partire dal volume da collezione “Il mio Corriere della Sera”, il 6 marzo in edicola gratis con il quotidiano e distribuito nelle principali piazze italiane, che nelle sue 300 pagine racchiude gli auguri di personalità del mondo delle istituzioni italiane e internazionali, e ricordi ed aneddoti legati al quotidiano di oltre 150 lettori e lettrici del mondo culturale, dello spettacolo e dello sport, dell’economia e della società civile, etc.

Con il quotidiano, inoltre, un numero monografico di “7”. Nel settimanale diretto da Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera, un secolo e mezzo di avvenimenti raccontati attraverso una selezione di 50 editoriali ed articoli delle prestigiose firme del quotidiano.Alle vicende cruciali del Paese raccontate dal Corriere della Sera dal primo numero a oggi, è dedicata poi l’esclusiva collezione di copie anastatiche. Dal 12 marzo ogni giovedì in edicola con il quotidiano a solo 1 euro in più, la riproduzione di una storica edizione del giornale. Una raccolta organizzata per contesti tematici, completati da un raccoglitore personalizzato.

Per celebrare i 150 anni, la riproduzione fedele del primo numero del 5/6 marzo 1876 sarà invece in omaggio come sovracopertina con l’edizione del 5 marzo del Corriere della Sera. L’importante traguardo sarà protagonista anche su corriere.it, a partire dalla homepage e con un hub digitale dedicato. Uno spazio editoriale unico per non perdersi nessun appuntamento dell’anno celebrativo, dagli speciali delle redazioni, ai podcast ai video alla serie tv, dove seguire le dirette streaming o rivedere i momenti migliori dei numerosi eventi. Sempre su corriere.it troverà casa anche “Il racconto del Corriere”, l’inedita serie tv in 10 puntate a cura del vicedirettore Venanzio Postiglione che, dall’iconica Sala Albertini del quotidiano (e non solo), porterà i lettori in un viaggio nel Corriere della Sera di ieri, di oggi e di domani. Sui social del quotidiano e su corriere.it invece “150 visioni di futuro”: quelle di altrettante personalità di vari mondi che in video di 150 secondi raccontano la loro idea di futuro.

Alle sfide future guarderanno anche i numerosi eventi. Tra questi, il tour di Casa Corriere “Il Corriere racconta l’Italia”: da Torino a Napoli, le edizioni locali del quotidiano aprono finestre sui territori e sulla loro capacità di innovazione.

In libreria e negli store digitali invece i libri “Corriere della Sera 150. La nostra storia.” della Fondazione Corriere della Sera.” e, dal 6 marzo, “1876–2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera. 150 anni di giornalismo.” edito da Solferino. Due volumi da collezione, che con visioni e percorsi diversi, ripercorrono attraverso lo sguardo del quotidiano gli eventi che hanno segnato la storia d’Italia e del mondo, con percorsi visivi e narrativi che mettono in luce non solo l’evoluzione del giornalismo, ma anche il ruolo centrale del Corriere della Sera nella vita del Paese.

Nei cinema dal 7 marzo, in oltre 40 sale italiane, il docufilm “150 anni Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia”. A cura della Fondazione Corriere della Sera, con la partecipazione e la voce di Neri Marcorè, il racconto di un secolo e mezzo di storia del giornalismo italiano, intrecciando i grandi eventi del Paese con le pagine, le firme e le immagini che hanno reso Corriere della Sera un punto di riferimento dell’informazione.

Gli appuntamenti celebrativi di Corriere della Sera proseguiranno poi per l’intero anno.

