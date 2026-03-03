Il Golden Bell di Stradivari ha aperto il padiglione Italia della ITB Berlin

Inaugurato al suono del prestigioso violino Stradivari “Golden Bell” il Padiglione Italia alla Fiera internazionale del Turismo ITB Berlin, questa mattina nella capitale tedesca. Un’iniziativa che mette Cremona al centro dell’attenzione dei tour operator in un Paese che rappresenta il primo mercato internazionale per Cremona, con 6.578 pernottamenti, pari al 16% dell’intero movimento estero (dati Istat 2024), come confermano anche i dati 2025 dell’Osservatorio del Turismo.

Ad accompagnare il preziosissimo strumento datato 1668 circa – affidato da ALAGO Familienstiftung al Museo del Violino nell’ambito di “Friends of Stradivari” – la delegazione cittadina costituita dal sindaco Andrea Virgilio, dall’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, l’assessore al Turismo Luca Burgazzi, la direttrice del Museo del Violino Virginia Villa, il conservatore Riccardo Angeloni. Presenti anche l’Amministratore Delegato di ENIT Ivana Jelinic e l’Ambasciatore d’Italia a Berlino Fabrizio Bucci. L’iniziativa è in collaborazione con Regione Lombardia – Assessorato al Turismo – e con ENIT che hanno scelto di affidare al suono di uno Stradivari l’avvio ufficiale della manifestazione.

Ad eseguire l’inno d’Italia e poi l’inno nazionale tedesco, la giovane violinista Annika Starc, che ha reso omaggio alla storia e alla tradizione liutaria cremonese consentendo a Cremona di presentarsi al mondo attraverso il proprio linguaggio più autentico: quello della musica e della liuteria, elementi fondanti della sua identità.

In pochi minuti il suono del “Golden Bell” ha evocato secoli di sapere artigianale, ricerca estetica e patrimonio musicale, trasformandosi in un potente veicolo di promozione culturale.

“A ITB Berlin – dichiara il sindaco Andrea Virgilio – Cremona si presenta non solo come destinazione turistica, ma come una città che fa della cultura il proprio tratto distintivo. Portare sul palco inaugurale il suono di uno Stradivari significa rappresentare, in modo concreto, la nostra identità più profonda e il valore universale della tradizione liutaria cremonese.

“Il patrimonio UNESCO del saper fare liutario non è soltanto memoria storica, ma una competenza viva, capace di generare attrattività, relazioni internazionali e opportunità di crescita. Anche attraverso eventi come questo, Cremona conferma la propria vocazione ad accogliere visitatori da tutto il mondo, offrendo un’esperienza autentica che unisce arte, musica, bellezza e qualità dell’offerta culturale.

La forte presenza di turisti tedeschi nella nostra città testimonia un legame già solido con Berlino e con la Germania, che intendiamo rafforzare ulteriormente attraverso una proposta che mette al centro eccellenza e dialogo tra culture”, ha concluso Virgilio.

L’analisi dei dati 2025 provenienti dall’Osservatorio del Turismo conferma il trend positivo: si registra infatti un aumento progressivo della quota di camere alberghiere vendute a clienti di provenienza straniera – con tedeschi, svizzeri e francesi in testa – e una crescita particolarmente significativa nei mesi estivi (giugno-settembre), con picchi che nel mese di agosto raggiungono un +41% dei pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“ITB Berlin rappresenta per Cremona un’occasione strategica di posizionamento sui mercati internazionali – dichiara l’Assessore al Turismo Luca Burgazzi –. I dati confermano che il mercato tedesco è per noi prioritario e in costante crescita. La nostra presenza qui non è soltanto simbolica: è parte di una strategia che punta a rafforzare la promozione nei Paesi di lingua tedesca e, più in generale, nei mercati europei più dinamici.

“L’incremento della quota di turismo straniero, in particolare nei mesi estivi, dimostra che Cremona è sempre più percepita come destinazione culturale di qualità, capace di offrire esperienze autentiche legate alla musica, alla liuteria e al patrimonio storico-artistico. Il lavoro sinergico con Regione Lombardia e con gli operatori del territorio va proprio in questa direzione: consolidare i mercati già forti e intercettarne di nuovi, puntando su identità, sostenibilità e qualità dell’accoglienza”.

Accanto alla cerimonia inaugurale, la presenza di “Visit Cremona” all’interno dello stand di Regione Lombardia è stata l’occasione per raccontare la città nella sua ricchezza storica, artistica e paesaggistica. Particolare interesse è stato riservato al sistema culturale cittadino, agli eventi musicali e alle iniziative che valorizzano la tradizione liutaria, così come ai percorsi che intrecciano arte, natura e mobilità dolce, in un’ottica di turismo sostenibile e di qualità.

La giornata si è conclusa con l’evento promosso da ENIT presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino, alla presenza di tour operator e giornalisti di settore.

