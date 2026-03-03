Offerte di lavoro, 141 proposte dai Cpi della Provincia
Sono 141 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo: https://www.provincia.cremona.it/cpi/
Il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, in collaborazione con Adecco, organizza il Recruiting Day “Incontra il tuo futuro”, in programma il 26 marzo.
L’iniziativa è finalizzata alla selezione di personale per importanti realtà aziendali del territorio nei seguenti profili: operai metalmeccanici, operai settore legno; Magazzinieri / Carrellisti.
Un’occasione per sostenere un colloquio di lavoro e candidarsi direttamente alle opportunità disponibili.
Per maggiori informazioni e modalità di partecipazione è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore alla mail preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it
Sempre sul sito istituzionale pubblicate anche le Altre Opportunità, contenente le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php