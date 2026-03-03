Politecnico, il 5 marzo giorno di lauree triennali per 29 ingegneri

Giovedì 5 marzo il Polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano celebra un nuovo traguardo accademico: saranno 29 i laureandi dei Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica che conseguiranno il titolo al termine del loro percorso triennale.

La mattinata si aprirà alle ore 9.30 con le discussioni delle tesi dei laureandi in Ingegneria Gestionale. Alcuni di loro presenteranno il proprio elaborato finale, frutto dell’esperienza di project work svolta in azienda: un’attività formativa che rappresenta una vera e propria prima esperienza professionale, durante la quale gli studenti hanno potuto applicare sul campo competenze teoriche, strumenti analitici e capacità organizzative sviluppate nel corso degli studi.

Le proclamazioni si terranno in Aula Magna Maffezzoni secondo il seguente calendario: alle ore 12.00 saranno proclamati i 16 laureati in Ingegneria Gestionale; alle ore 13.00 sarà la volta dei 13 laureati in Ingegneria Informatica.

Per i laureandi in Ingegneria Informatica, la prova finale è stata sostenuta attraverso la realizzazione di progetti sviluppati durante il percorso di studi, a testimonianza di una formazione fortemente orientata alla pratica, all’innovazione tecnologica e alla capacità di problem solving.

L’appello di laurea rappresenta un momento particolarmente significativo non solo per gli studenti e le loro famiglie, ma anche per l’intera comunità accademica. Con la proclamazione si conclude un percorso intenso e impegnativo, caratterizzato da solide basi scientifiche – dalla matematica alla fisica, dall’informatica all’economia – integrate con competenze trasversali sempre più richieste dal mondo del lavoro, come il lavoro in team, la gestione dei progetti e la capacità di adattarsi a contesti in continua evoluzione.

Il corso di Ingegneria Gestionale forma professionisti capaci di coniugare competenze tecnologiche e manageriali, figure in grado di operare nei processi di innovazione e di ottimizzazione all’interno di aziende e organizzazioni complesse.

Il corso di Ingegneria Informatica prepara invece professionisti pronti a progettare e sviluppare sistemi software e hardware, applicazioni, reti e soluzioni digitali, in un contesto in cui la trasformazione tecnologica è sempre più centrale per la competitività delle imprese e per l’evoluzione della società.

Studiare a Cremona significa inoltre poter contare su un ambiente a misura di studente, in cui il rapporto diretto con i docenti e la dimensione raccolta del Campus favoriscono un’esperienza formativa intensa, partecipata e attenta alle esigenze individuali. Un contesto che accompagna gli studenti non solo nella crescita accademica, ma anche in quella personale.

I 29 futuri ingegneri si preparano ad affacciarsi al mondo del lavoro o a proseguire il proprio percorso con la Laurea Magistrale, portando con sé competenze solide, entusiasmo e la consapevolezza di essere ormai a un passo da un traguardo importante. Un percorso che premia l’impegno, la determinazione e la passione che hanno caratterizzato questi anni di studio e che rappresenta l’inizio di nuove sfide professionali e personali.

