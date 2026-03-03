Provocò un incidente mentre era ubriaco alla guida: denunciato 45enne

Al termine delle verifiche, i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 45 anni che la notte del 31 gennaio scorso, alla guida di un veicolo, aveva avuto un incidente stradale nel comune di Soncino.

L’uomo, intorno alle 5 della mattina, stava percorrendo la via XXV Giugno a Soncino, quando aveva perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il muro perimetrale di un’azienda.

I Carabinieri erano giunti sul posto poco dopo, e avevano trovato il conducente poco lontano, mentre tornava a piedi verso casa. Era quindi stato accompagnato in ospedale da un’ambulanza per le cure.

I militari avevano effettuato i rilievi e, in seguito, si erano recati presso l’ospedale dove per il 45enne, tenuto conto della dinamica dell’incidente stradale, avevano chiesto ai sanitari di eseguire gli accertamenti clinici finalizzati a verificare l’eventuale stato di ebbrezza.

Da tali analisi è quindi emerso un tasso alcolico di oltre 1,40 g/l, quasi il triplo del consentito. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione durante la guida e tenuto conto delle aggravanti di avere provocato un incidente stradale e dell’orario notturno, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e la sua patente è stata ritirata.

