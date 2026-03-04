Anas premiata a Sanremo per lo sviluppo della mobilità e la sicurezza stradale





SANREMO (ITALPRESS) – Impegno nello sviluppo della mobilità del Paese e nella sicurezza stradale. Al Festival di Sanremo che ha appena chiuso i battenti, Anas ha ottenuto altri tre riconoscimenti: dopo “Musica in sicurezza” al Gran Galà della Stampa, l’Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme, ha ritirato i Premi “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità”, “Gran Prix Sanremo 2026” e “Sanremo Exclusive”.

