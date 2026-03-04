Ultime News

4 Mar 2026 Padania Acque: il 12 marzo il consiglio comunale approva nuovo testo statuto
4 Mar 2026 Ersaf, online il portale agricolo Akis: strumento fondamentale per la Lombardia
4 Mar 2026 Restyling luminoso in Piazza del Comune: nuova tecnologia e nuove luci in arrivo
4 Mar 2026 Trattamento delle patologie della spalla: convegno per medici e fisioterapisti
4 Mar 2026 Avis, il dono del sangue dà spettacolo (di improvvisazione)
Video Pillole

Anas premiata a Sanremo per lo sviluppo della mobilità e la sicurezza stradale

SANREMO (ITALPRESS) – Impegno nello sviluppo della mobilità del Paese e nella sicurezza stradale. Al Festival di Sanremo che ha appena chiuso i battenti, Anas ha ottenuto altri tre riconoscimenti: dopo “Musica in sicurezza” al Gran Galà della Stampa, l’Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme, ha ritirato i Premi “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità”, “Gran Prix Sanremo 2026” e “Sanremo Exclusive”.
fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...