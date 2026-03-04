Antani porta l'Iran al cinema: tre film d'attualità nella rassegna al Filo

L’Associazione Antani, in collaborazione con il Cinema Filo e la Società Filodrammatica Cremonese, dopo il successo di pubblico dello scorso anno e in considerazione del delicato e tragico momento storico in cui si trova l’Iran in questo momento, torna a proporre una rassegna dedicata a quell’antico paese, con l’obiettivo di offrire al pubblico strumenti culturali per comprendere più a fondo una realtà complessa, stratificata e troppo spesso raccontata soltanto attraverso fatti di cronaca.

“ZA’FARĀN – L’Iran in tre storie”, in programmazione per tre venerdì pomeriggio al Cinema Filo, è un viaggio cinematografico che attraversa tradizioni antiche, identità culturali profonde e le tensioni di una società costantemente in bilico tra costume e desiderio di cambiamento.

Si comincia venerdi 6 marzo con “La bambina segreta” di Ali Asgari (2022) per proseguire il 13 marzo con “La testimone (Shamed)” di Nader Saeivar (2024) e in conclusione “Divine Comedy” sempre di Ali Asgari (2025), sempre alle ore 18.

In occasione del primo incontro di venerdì 6 marzo, prima della proiezione, incontro – testimonianza con Farhad Matin, rifugiato politico iraniano arrivato in Italia dodici anni fa dopo aver lasciato il suo Paese in seguito a un’ondata di proteste contro il regime. Oggi vive a Cremona, dove ha ricostruito la propria vita attraverso un percorso di studio e lavoro. La sua testimonianza offrirà uno sguardo diretto e personale sulla realtà iraniana, tra difficoltà quotidiane, desiderio di libertà e speranza di cambiamento.

Le rassegne dell’associazione Antani (presidente Alessandro Capra) sono sempre un’occasione per creare, grazie al cinema, momenti di incontro e condivisione aperti a tutti in un’ottica di massima inclusione: i film saranno proposti in lingua originale sottotiolati in italiano per coinvolgere anche gli amici dell’Ente Nazionale Sordi che aderiscono con entusiasmo alle iniziative Antani.

© Riproduzione riservata