Botteghe del Centro, Eugenio Marchesi riconfermato alla presidenza

Si è tenuta oggi, presso la sede di Confcommercio a Cremona, l’assemblea di rinnovo delle cariche di Botteghe del Centro, la storica associazione cremonese dedita alla valorizzazione del commercio cittadino.

In mattinata, il consiglio direttivo composto da Francesca Galli, Massimo Ghezzi, Marco Stanga, Antonio Colace e Pierluigi Bonardi ha cooptato Alessandro Pisani e Eugenio Marchesi e, dopo essersi riunito nel pomeriggio, ha riconfermato alla presidenza Eugenio Marchesi.

La rielezione di Marchesi – affermano i membri del direttivo- segna una linea di forte continuità per il commercio cittadino, premiando una gestione che ha saputo coniugare la capacità di fare rete tra i commercianti con un dialogo istituzionale sempre più solido. A Marchesi si affiancheranno Francesca Galli, vice presidente vicario e Marco Stanga Vice Presidente.

“Ripartiamo con entusiasmo e nel segno della continuità,” dichiara il presidente Marchesi. “Il nostro obiettivo resta rendere le vie del centro il luogo preferito dai cremonesi e dai turisti, grazie a un’offerta che unisce qualità commerciale e grandi eventi.”

“Salutiamo con soddisfazione questa conferma- commenta il presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, Andrea Badioni– Le Botteghe del Centro sono legate a Confcommercio da un legame storico che ci riempie di orgoglio, sono un valore aggiunto per la nostra associazione. Condividiamo la stessa visione di un centro cittadino vivo, sicuro e accogliente e un metodo di lavoro improntato alla concretezza e al sostegno convinto delle imprese”.

I numeri raccontano con chiarezza l’impatto delle iniziative promosse da Botteghe del Centro di Cremona: oltre 38.400 presenze complessive ai Giovedì d’Estate, con 31.869 visitatori nel solo mese di luglio e con le serate dei Giovedì d’estate capaci di generare il 33,6% dei passaggi totali nel centro storico nello stesso periodo. Risultati che, insieme al successo di appuntamenti come Lo Sbaracco, le Invasioni Botaniche, il Record Store Day, Stradeejay, il Black Friday e le iniziative natalizie, confermano la capacità delle Botteghe del Centro di trasformare il commercio di vicinato in un vero fattore di attrattività urbana.

© Riproduzione riservata