Cremona celebra le donne: la Provincia di Cremona invita alla corsa rosa di domenica

Da otto anni i dipendenti della Provincia di Cremona partecipano alla “corsa rosa“. A pochi giorni dalla nuova edizione, in programma questa domenica, nel cortile del Palazzo Provinciale, il presidente della Provincia Roberto Mariani e tutti i suoi colleghi hanno voluto lanciare l’invito a partecipare alla manifestazione posando per una foto con la maglia della corsa.

Un impegno ancora più rilevante se si considera che la Provincia di Cremona è stata la prima in Italia a definirsi ufficialmente “Provincia delle donne”. L’edizione 2026 sarà poi affiliata agli Stati Generali delle Donne, che per la prima volta patrocinano la manifestazione rafforzandone il valore simbolico e culturale.

“Questo è un invito per domenica mattina con ritrovo a 8.30, e alle 9:00 la partenza di un appuntamento ormai consolidato per il nostro territorio”, commenta Mariani. La partecipazione è importante, così come è importante esserci perché si abbina la buona pratica sportiva e la beneficenza, credo che la città di Cremona e l’intero territorio della provincia è molto sensibile a questi appuntamenti e a questa proposta.

“Quindi il mio invito è quello di vederci domenica mattina alle Colonie Padane tutti assieme per questa camminata, questa corsa e soprattutto un ringraziamento alla UISP per l’organizzazione della manifestazione della quale come Provincia siamo sempre parte attiva”.

