Forte (Ice): “Energia ambito strategico per sicurezza, competitività e indipendenza”

(Adnkronos) – “In un momento di contingenza internazionale critica come questo, l’energia si conferma essere un ambito strategico di intervento per l’Europa per garantire sicurezza, competitività e indipendenza. Investire nella transizione energetica oggi, con lo scopo naturale di controllare il valore del prezzo dell’energia, è ormai diventata una priorità assoluta. Per questa ragione la piattaforma di Rimini nel 2026 si attesta come un punto di riferimento internazionale nel settore, con i suoi 125mila metri quadrati di esposizione”. Lo ha detto il direttore centrale per i Settori dell’Export dell’Agenzia Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), Maurizio Forte, intervenendo alla prima giornata di ‘Key – The energy transition expo’, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), fino al 6 marzo alla Fiera di Rimini.

Un evento che Forte definisce “fondamentale” perché “vede la partecipazione dei massimi esponenti del governo, come il ministro Pichetto Fratin, insieme alle imprese espositrici e alle autorità locali. Fondamentale è anche il lavoro dell’Agenzia Ice, che ha portato 670 delegati da 67 Paesi per accrescere le opportunità di business. Poiché l’energia è un mondo molto complicato, è necessario muoversi come sistema Paese, agendo come una squadra e come una filiera unita”.

Un’edizione caratterizzata da numeri che “segnano un record importante, con 24 padiglioni occupati, ben quattro in più rispetto all’anno scorso in un solo anno. Gli espositori sono 1065 e il 30% di questi arriva da 30 diversi Paesi, mentre i buyer sono 500 in rappresentanza di 50 nazioni del mondo”, illustra.

“L’elemento interessante di questa manifestazione, fin dalla sua origine – approfondisce – è il fatto di non essere specializzata in un solo settore ma di offrire un panorama generale su tutti i comparti energetici e le relative tecnologie. In particolare, nell’ultimo anno è stata notata una forte crescita della domanda nel solare, nell’eolico e nello storage, ovvero nei sistemi di accumulo”.

Il percorso di Key “dimostra un grandissimo interesse a livello nazionale – fa sapere Forte – se si pensa che solo quattro anni fa era una piccola costola della fiera Ecomondo, il grande sviluppo raggiunto in così poco tempo conferma quanto il settore meriti tutta l’attenzione che gli viene riservata. Le fiere hanno infatti un’importanza fondamentale nell’internazionalizzazione del comparto dell’energia e delle soluzioni per questo settore strategico della nostra vita”.