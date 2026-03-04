International Spring Music Festival, torna l'appuntamento con le anteprime musicali

Cremona e Crema si preparano ad accogliere le anteprime del Cremona International Spring Music Festival 2026, una rassegna che ogni anno porta sul territorio orchestre giovanili e ensemble provenienti da tutto il mondo, promuovendo l’incontro tra culture musicali diverse e valorizzando il ruolo della formazione musicale internazionale.

Il Cremona International Spring Music Festival è promosso dall’IIS “Antonio Stradivari” di Cremona, capofila della Rete Musicale Scolastica “Piazza Stradivari” della Provincia di Cremona, con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e Comune di Crema, oltre alla partecipazione delle principali istituzioni musicali del territorio.

Il calendario delle anteprime 2026 porterà a Cremona e Crema alcune prestigiose realtà musicali internazionali, con concerti a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare giovani talenti provenienti da importanti istituzioni formative. Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il primo concerto di anteprima si terrà giovedì 5 marzo 2026 alle ore 21.00 presso l’Auditorium Manenti – Chiesa di San Bernardino a Crema e vedrà protagonisti i Blair Academy Music Ensembles di Blairstown (New Jersey, USA).

Gli ensemble musicali della Blair Academy, prestigiosa scuola collegiale fondata nel 1848 e situata su un campus di oltre 180 ettari nel nord-ovest del New Jersey, riuniscono studenti provenienti da numerosi Stati americani e da diversi Paesi del mondo.

La Blair Academy Symphony Orchestra, insieme ai cori dell’istituto, rappresenta il cuore dell’attività musicale della scuola e propone un repertorio che attraversa epoche, generi e culture differenti. Gli ensemble si esibiscono regolarmente presso l’Armstrong-Hipkins Center for the Arts della Blair Academy e sono spesso invitati a suonare in importanti contesti musicali negli Stati Uniti, tra cui il festival nazionale delle scuole superiori alla Carnegie Hall di New York.

Negli ultimi vent’anni le tournée internazionali sono diventate una parte fondamentale del percorso formativo degli studenti, che si sono esibiti in numerosi Paesi europei. Tra i momenti più significativi si ricorda l’esecuzione dell’Ave Verum Corpus di Mozart nel Duomo di Salisburgo.

Il concerto sarà diretto da Jennifer Pagotto, docente alla Blair Academy dal 2005 e responsabile del programma di musica strumentale dell’istituto, mentre la sezione corale sarà guidata dal direttore Ryan Manni-Brennan, direttore della musica vocale della scuola.

IL PROGRAMMA DELLE ANTEPRIME

Giovedi 5 marzo 2026 – ore 21.00



Auditorium Manenti – Chiesa di San Bernardino, Crema

Blair Academy Music Ensembles

diretta da Jennifer Pagotto con Ryan Manni-Brennan.

Venerdì 13 marzo 2026 – ore 21.00

– Auditorium Manenti – Chiesa di San Bernardino, Crema

St. Stephen’s Global Orchestra

diretta da John Moon con Andrew Corral assistente direttore.

– Sala Maffei di Via Lanaioli

St. Mark’s School Choir and Chamber Orchestra E Orchestra Giovanile di Cremona Mousikè.

Venerdì 27 marzo 2026 – ore 21.00

Auditorium “Giovanni Arvedi” del Museo del Violino di Cremona

Harvard-Westlake Chamber Orchestra, diretta dalla Dr. Neli Nikolaeva.

© Riproduzione riservata