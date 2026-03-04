Iran, Bucci “C’è un po’ di preoccupazione, ma è anche opportunità per logistica”

MILANO (ITALPRESS) – “C’è un po’ di preoccupazione ovunque per quanto riguarda le catene logistiche, i carburanti, il gas. La situazione è in continua evoluzione e prima o poi si troverà anche il modo per sistemare le cose, ma queste situazioni è ovvio che sono anche opportunità per gli imprenditori della logistica per poter fare un buon lavoro e quindi risolvere anche i problemi”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Liguria Marco Bucci a margine della decima edizione dell’evento “Shipping meet industry” in corso a Milano. “La logistica è un meccanismo estremamente flessibile che riesce sempre a trovare le vie anche nei momenti di crisi – ha spiegato – Non sono preoccupato in generale, ma molto attento, come lo sono gli imprenditori, a trovare la via giusta nel momento giusto e ce la faremo sicuramente”.

