4 Mar 2026 Cremo, va risolto il problema del gol: Vardy e Bonazzoli devono interrompere il digiuno
4 Mar 2026 Persico Dosimo, Bignardi si ricandida: "Tanti progetti, 5 anni sono pochi"
3 Mar 2026 I pomeriggi della "Dante Alighieri": riflessioni in vista della festa della donna
3 Mar 2026 Sei scuole del Nord Italia protagoniste del contest di robotica Lego di Cremona&Bricks
3 Mar 2026 Politecnico, il 5 marzo giorno di lauree triennali per 29 ingegneri
Legalità e amministratori giudiziari, focus al Congresso SI.N.A.G.ECO

ROMA (ITALPRESS) – “Presidio di legalità nell’interesse della collettività” è stato il tema al centro del Congresso Nazionale di SI.N.A.G.ECO, Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori che si è tenuto a Roma. L’iniziativa ha riunito rappresentanti del Governo, magistrati vertici dell’ANBSC, accademici professionisti, giornalisti e studenti ponendo al centro il ruolo dell’amministrazione giudiziaria come snodo tra prevenzione antimafia, funzione giurisdizionale ed economia reale.
