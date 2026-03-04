Ultime News

4 Mar 2026 Attacco a Riyadh, Corbari: “Tensione anche fra le imprese ma il potenziale resta enorme”
4 Mar 2026 L'Artista Plurale, convegno internazionale al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
4 Mar 2026 Nicholas, cremonese a Phuket. L'odissea del rientro: scali in Vietnam, Corea del Sud, USA, Portogallo
4 Mar 2026 Antani porta l'Iran al cinema: tre film d'attualità nella rassegna al Filo
4 Mar 2026 Cremona celebra le donne: la Provincia di Cremona invita alla corsa rosa di domenica
Video Pillole

Musumeci “Serve rapporto nuovo con il mare”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia, per la maggioranza degli italiani, è ancora una nazione terragna, nonostante gli 8 mila km di costa, con il mare dobbiamo avere un rapporto nuovo e diverso, il mare chiede poco, dona tanto e offre opportunità di lavoro, di crescita, di sviluppo”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, a margine della proclamazione di capitale del mare del 2026. “La capitale del mare, complimenti e congratulazioni a Ravenna, è una gara che può stimolare progetti, creatività, sfide e credo che alla fine a vincere sia l’Italia” ha aggiunto Musumeci.

xc3/tvi/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...