Musumeci “Serve rapporto nuovo con il mare”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia, per la maggioranza degli italiani, è ancora una nazione terragna, nonostante gli 8 mila km di costa, con il mare dobbiamo avere un rapporto nuovo e diverso, il mare chiede poco, dona tanto e offre opportunità di lavoro, di crescita, di sviluppo”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, a margine della proclamazione di capitale del mare del 2026. “La capitale del mare, complimenti e congratulazioni a Ravenna, è una gara che può stimolare progetti, creatività, sfide e credo che alla fine a vincere sia l’Italia” ha aggiunto Musumeci.

