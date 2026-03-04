Padania Acque: il 12 marzo il consiglio comunale approva nuovo testo statuto

Prosegue l’iter per aggiornare lo statuto di Padania Acque: oggi la Giunta ha dato il via libera al passaggio che porterà in Consiglio Comunale, il 12 marzo, l’introduzione del limite di mandato per il CDA e per il Collegio dei Revisori dei Conti. E’ l’assessore al sistema idrico Simona Pasquali ad annunciarlo.

La delibera passerà dall’Ufficio di Presidenza il 9 marzo e poi tornerà in Consiglio per l’approvazione definitiva. Le modifiche restano quelle già votate a dicembre: l’unica novità è l’introduzione del limite di mandato. Lo statuto sarà poi all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci il 31 marzo 2026.

Il nuovo testo dovrà essere approvato da tutti i Consigli dei 113 Comuni soci della Spa dell’idrico.

Con le approvazioni degli enti locali e l’ultimo passaggio dell’Assemblea dei Soci, il percorso di revisione dello statuto, che ha acceso una serie di polemiche da parte dei partiti Forza Italia, Lega e della lista civica Novità a Cremona, si avvia verso la conclusione.

© Riproduzione riservata