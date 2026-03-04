"Quale futuro?" da giovedì 5 marzo, nuovo ciclo di incontri all’Università Cattolica

Riflettere sul panorama estremamente complesso a livello geopolitico ed economico, ma anche su quello che caratterizza le relazioni familiari e generazionali, e la vita della Chiesa. Nasce con questo ambizioso obiettivo, nel campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il nuovo ciclo di incontri Quale futuro?, che prende il via giovedì 5 marzo, alle ore 16.30, in aula magna.

Si comincia con un tema cruciale e attualissimo: Nuovi equilibri e (dis)ordine internazionale in un mondo che cambia, con Davide Borsani, docente della Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e vicepresidente della International Commission of Military History.

L’iniziativa, ideata e realizzata dal Centro pastorale del campus di Santa Monica, ha un taglio prettamente culturale e, al tempo stesso, in piena sintonia con quanto Papa Leone XIV sta sottolineando da tempo. !Siamo preoccupati per la direzione che il nostro mondo sta prendendo, e tuttavia desideriamo una prosperità umana autentica, un mondo in cui ogni persona possa vivere in pace, libertà e pienezza secondo il disegno di Dio” ha detto il Pontefice, solo pochi mesi fa, nel suo Discorso all’International Catholic Legislators Network.

“Terminato il Giubileo, rimane l’esigenza profonda che lo ha animato” commenta don Maurizio Compiani, assistente pastorale del campus di Cremona. “Ci porta a declinare la speranza cristiana quale fondamento credente entro un futuro che si presenta carico di timori e incognite. In tutti gli ambiti, un linguaggio polarizzato spinge a una continua contrapposizione tra fronti sempre più bellicosi che si scontrano ma non comunicano. Un confronto positivo, invece, poggia sull’esigenza di capire meglio e più a fondo ciò che sta avvenendo intorno a noi, così da capire come si ripercuote su di noi, anche quando le scelte sono fatte altrove e da altri, lontani da noi. Nei momenti di buio non è saggio agire spinti dalla paura. Meglio, prima, accendere la luce!!.

Il ciclo di incontri proseguirà giovedì 12 marzo, sempre alle ore 16.30 nell’aula magna del campus di Cremona, con l’incontro Economia, produttività e sfide tecnologiche. Dove stanno andando l’Europa e l’Italia?, ospite Fabio Montobbio, professore di Economia Applicata presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e fellow presso il Centro Invernizzi per la Ricerca su Innovazione, organizzazione, strategia e imprenditorialità (Icrios).

Giovedì 19 marzo , ancora alle ore 16.30 in aula magna, sarà la volta di Futuro e relazioni umane in tempesta. C’è un porto sicuro? con Emanuela Confalonieri, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione nella Facoltà di Psicologia e direttrice dell’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli dell’Università Cattolica (Asag).

La rassegna di concluderà giovedì 26 marzo, sempre alle ore 16.30 nell’aula magna del campus cremonese, con l’incontro sul tema Disorientamenti e verità in tensione. Dove va la Chiesa cattolica? grazie all’intervento di don Roberto Maier, docente di Teologia dell’Università Cattolica. Gli incontri sono dedicati a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero, senza prenotazione. Per tutte le informazioni è possibile contattare il Centro pastorale del campus di Santa Monica (0372.499186 – centro.pastorale-cr@unicatt.it).

