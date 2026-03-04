Servizio civile universale presso l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
I progetti hanno la durata di 12 mesi e una modalità d’impiego che prevede un monte ore annuo di 1.145 per un massimo di 25 ore di servizio settimanale
Quest’anno, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Cremona offre 6 posti per aspiranti volontari del Servizio civile tramite 2 programmi d’intervento, in particolare:
Programma Low Vision – progetto Borea (2 posti) e il progetto Blind edu-care (1 posto)
Programma Vedere oltre – progetto Sight first (2 posti) e Edu Sight (1 posto).
L’operatore volontario selezionato stipulerà un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale e percepisce direttamente da quest’ultimo un assegno mensile pari a euro 519,47 per lo svolgimento del servizio.
Per presentare la domanda occorrerà lo Spid e un’età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti.
La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it
Il termine per la presentazione della domanda è mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14.00.
Si raccomanda un’attenta lettura del bando reperibile sul sito: https://www.uiciechi.it/serviziocivile/ e della scheda sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare.