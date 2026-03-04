Ultime News

4 Mar 2026 Blackout al Cambonino: intero quartiere al buio e senza corrente elettrica
4 Mar 2026 Sicurezza stradale, raccolta fondi in memoria di Elisa Marchesini
4 Mar 2026 Servizio civile universale presso l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
4 Mar 2026 La guerra pesa sul petrolio: carburanti alle stelle, in vista dei 2 euro al litro
4 Mar 2026 Molestata, seguita e fotografata da due donne. La vittima: "Tutto per colpa di un rifiuto"
Nazionali

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci non si spostano. E’ il panorama delineato dal sondaggio dell’Istituto Noto con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde lo 0,5% e scende al 29,5%. Cala anche il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che cede l’1% e si attesta al 21,5%. Il M5S è stabile al 12,5%, così come Forza Italia al 9% e la Lega al 7%. 

Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% e guadagna lo 0,5%. Stabili anche Azione al 3,5% e Italia viva al 2,5%. Nessuna variazione per Futuro Nazionale: il partito di Vannacci rimane al 3%. Stabili, infine, +Europa all’1%, Noi moderati all’1,5% e l’Udc allo 0,5%. In generale, il centrodestra è al 47,5% e perde lo 0,5%, come il campo largo (senza Azione) che è al 44% e cala anch’esso di mezzo punto (-0,5%). 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...