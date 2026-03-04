Terremoto nel Catanese, sopralluoghi dei Vigili del Fuoco a Ragalna





CATANIA (ITALPRESS) – In seguito alla scossa di terremoto registrata stamani nel Catanese, tre squadre operative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e tre funzionari tecnici stanno operando nel Comune di Ragalna per effettuare verifiche strutturali in edifici che hanno subito danni e dove si sono verificati crolli parziali. Sul posto anche un’autoscala. Le squadre stanno effettuando sopralluoghi su diversi edifici e lungo le principali arterie stradali del territorio comunale, al fine di valutare l’entità dei danni strutturali e garantire la sicurezza della popolazione. Presso il Comune è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato una Unità di Comando Locale, che fungerà da Posto di Comando Avanzato e da punto di coordinamento per la gestione delle richieste di soccorso da parte dei cittadini. Al momento, fanno sapere i Vigili del Fuoco, non sono giunte notizie di feriti tra la popolazione a seguito della scossa di terremoto. vbo/mca1

(Fonte video: Vigili del Fuoco)

