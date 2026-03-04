Trattamento delle patologie della spalla: convegno per medici e fisioterapisti

Le patologie della spalla sono tra le condizioni muscoloscheletriche più frequenti e complesse nella pratica clinica quotidiana. Per rispondere a questa sfida con rigore scientifico e visione multidisciplinare, il 18 e 19 aprile nell’aula magna Carutti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si terrà il convegno “Gold Standard nel Trattamento delle Patologie della Spalla: dalla Clinica alla Riabilitazione”, organizzato da Holis Medical Center.

L’evento, accreditato con 11 crediti ECM per medici e fisioterapisti, si propone di offrire una panoramica completa e aggiornata sulle migliori pratiche terapeutiche, dall’approccio conservativo a quello chirurgico, fino alla riabilitazione post-operatoria. Nelle due giornate si alterneranno sessioni dedicate alle tendinopatie inserzionali, alle lesioni della cuffia dei rotatori, ai traumi capsulo-legamentosi, alle fratture del complesso scapolo-omerale e alla protesica di spalla. Ampio spazio sarà riservato anche alla gestione delle complicanze, come la frozen shoulder.

Il secondo giorno, domenica 19 aprile, il focus si sposta su un tema di grande attualità in ambito sportivo: la shoulder to overhead (relativo ad un movimento diffuso nelle pratiche di fitness). Esperti nazionali discuteranno diagnosi, trattamento manuale, esercizio terapeutico stabilizzante e i criteri di ritorno all’attività agonistica.

Nel pomeriggio di domenica si svolgerà inoltre un workshop pratico (4 crediti ECM, riservato a 30 fisioterapisti), dedicato interamente al trattamento della shoulder to overhead, con un approccio guidato da professionisti esperti del settore.

© Riproduzione riservata