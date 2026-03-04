Vasta operazione dei Carabinieri di contrasto all’illegalità a Roma e provincia





ROMA (ITALPRESS) – Ampia operazione di controllo del territorio su tutta la provincia di Roma. L’intervento, coordinato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, mira a contrastare e prevenire i fenomeni di illegalità e degrado nelle aree critiche della Capitale seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, condivise in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel dispositivo di sicurezza sono impegnati i Carabinieri dei Gruppi di Roma, Frascati e Ostia nonché assetti specializzati quali API – Aliquote di Primo Intervento, unità cinofile per la ricerca di armi e stupefacenti e un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, che sta sorvolando l’area per fornire supporto aereo e coordinamento dall’alto. vbo/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

