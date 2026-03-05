A piedi nudi nel parco, il Festival Urbano debutta ad aprile in città

Annunciato a Cremona il Festival Urbano di Teatro Umano: è la rassegna organizzata in primavera dalla Compagnia dei Piccoli con la direzione artistica di Mattia Cabrini, realizzata nel progetto Il Giardino dei Sogni con il contributo del Comune, dell’ANCI e del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La prima edizione debutterà dal 10 al 26 aprile con il titolo A piedi nudi nel parco, che non è solo un omaggio alla celebre opera di Neil Simon, ma anche una dichiarazione d’intenti: “ritrovare un contatto diretto con la realtà che ci circonda e riappropriarci degli spazi della nostra città”.

In cartellone 35 eventi gratuiti che attraversano diversi linguaggi artistici dai laboratori espressivi ai talk, dalla banda ai dj set, fino al cinema e soprattutto al teatro. Il programma completo è pubblicato sul sito www.apiedinudinelparco.it dove dal 10 marzo sarà anche attiva la prenotazione per l’ingresso agli spettacoli del Festival.

