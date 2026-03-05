Ultime News

5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
5 Mar 2026 Giornata internazionale della donna, tra eventi e rivendicazioni
5 Mar 2026 Biologa tunisina "ripudiata": tre anni al marito. "Lei, ostaggio del nucleo familiare"
5 Mar 2026 Dà in escandescenze e ferisce un'agente con il coccio di una bottiglia: arrestato
5 Mar 2026 Efficienza idrica: lavori in via Lombardini e addio al serbatoio nella Torre Pretoria
Cultura e spettacoli

All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito

di Federica Priori

Il portentoso violoncellista in questi giorni a Cremona per un progetto musicale che include una masterclass di perfezionamento e un duplice concerto insieme a quattro giovani allievi

Il servizio di Federica Priori
Fill-1

Riscoprire il repertorio di M. Weinberg, in particolare le quattro Sonate considerate uno dei percorsi più impressionanti e innovativi dell’intero repertorio per violoncello solo, accostate ai Preludi delle Suite sempre per violoncello solo di J. S. Bach: è il progetto artistico inedito condotto all’Accademia Stauffer di Cremona dal prodigioso violoncellista Mario Brunello insieme a quattro giovani musicisti selezionati fra gli allievi per partecipare al workshop del Maestro.

Dopo giornate di studi, il perfezionamento confluisce in un duplice concerto aperto al pubblico con accesso gratuito, giovedì alle 20:30 e venerdì alle 20:30 nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino, esperienza che unisce alta formazione e pratica concertistica, confermando la vocazione dell’Accademia a creare contesti in cui il dialogo tra maestri e allievi diventa parte integrante della creazione artistica.

Il programma delle serate musicali mette dunque in relazione i Preludi bachiani interpretati da Brunello con le Sonate del compositore polacco-russo che saranno eseguite dagli allievi, in un percorso di specularità tra passato e Novecento. È possibile riservare un posto in sala attraverso la piattaforma online Eventbrite.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...