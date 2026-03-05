All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito

Riscoprire il repertorio di M. Weinberg, in particolare le quattro Sonate considerate uno dei percorsi più impressionanti e innovativi dell’intero repertorio per violoncello solo, accostate ai Preludi delle Suite sempre per violoncello solo di J. S. Bach: è il progetto artistico inedito condotto all’Accademia Stauffer di Cremona dal prodigioso violoncellista Mario Brunello insieme a quattro giovani musicisti selezionati fra gli allievi per partecipare al workshop del Maestro.

Dopo giornate di studi, il perfezionamento confluisce in un duplice concerto aperto al pubblico con accesso gratuito, giovedì alle 20:30 e venerdì alle 20:30 nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino, esperienza che unisce alta formazione e pratica concertistica, confermando la vocazione dell’Accademia a creare contesti in cui il dialogo tra maestri e allievi diventa parte integrante della creazione artistica.

Il programma delle serate musicali mette dunque in relazione i Preludi bachiani interpretati da Brunello con le Sonate del compositore polacco-russo che saranno eseguite dagli allievi, in un percorso di specularità tra passato e Novecento. È possibile riservare un posto in sala attraverso la piattaforma online Eventbrite.

