Biazzo (Unindustria): “Premio Film Impresa importante per far conoscere aziende”

(Adnkronos) – “I film d’impresa sono un modo per far conoscere le storie delle aziende, il lavoro che c’è dietro e il valore che le imprese generano sui territori e sul sociale”. Così Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, durante la serata finale della quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma.

“Per noi è una serata molto importante – spiega – perché questa manifestazione, giunta alla quarta edizione, sta avendo un successo significativo ed è ormai diventata un evento di livello nazionale. Quest’anno sono stati candidati più di 250 film, di cui solo 32 provenienti dal Lazio: un dato che dimostra come partecipino produzioni da tutte le regioni italiane”. Le opere in concorso, aggiunge Biazzo, sono film realizzati dalle imprese per raccontare la propria attività e i propri valori. “È stato davvero difficile, anche per la giuria di cui faccio parte, selezionare e premiare i tre vincitori nelle aree narrativa, documentaria e innovazione”. Da quest’anno è stato inoltre introdotto un nuovo riconoscimento. “È stato inserito anche un premio dedicato alle colonne sonore originali, su suggerimento della presidente della giuria della scorsa edizione, Caterina Caselli”.

Secondo il presidente di Unindustria, il valore del Premio Film Impresa sta proprio nella capacità di raccontare il mondo produttivo. “È uno strumento importante per far conoscere l’impresa, per far appassionare i giovani e per far capire che dietro le iniziative imprenditoriali c’è molto lavoro e un ritorno significativo per i territori e per la società”.