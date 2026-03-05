Ultime News

5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
5 Mar 2026 Giornata internazionale della donna, tra eventi e rivendicazioni
5 Mar 2026 Biologa tunisina "ripudiata": tre anni al marito. "Lei, ostaggio del nucleo familiare"
5 Mar 2026 Dà in escandescenze e ferisce un'agente con il coccio di una bottiglia: arrestato
5 Mar 2026 Efficienza idrica: lavori in via Lombardini e addio al serbatoio nella Torre Pretoria
Energia: Abb a Key, innovazione e competenze per l’elettrificazione

(Adnkronos) – Abb conferma la presenza a Key – The Energy Transition Expo, il principale appuntamento italiano dedicato alle tecnologie per l’efficienza energetica, la digitalizzazione e l’elettrificazione.  

Dal 4 al 6 marzo, allo Stand 100 – Padiglione A1 presso il Rimini Expo Center, l’azienda presenta un portafoglio aggiornato di soluzioni pensate per supportare l’evoluzione dell’intera filiera dell’elettrificazione. 

All’offerta tecnologica si affianca un programma di formazione tecnica ricco e strutturato, con corsi sui temi più caldi e richiesti dal mercato destinati a impiantisti, progettisti, installatori e tecnici. Abb è fortemente impegnata nello sviluppo delle competenze, puntando su aggiornamento continuo e professionalità qualificate.  

