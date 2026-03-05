Giornata internazionale della donna, tra eventi e rivendicazioni

L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, un’occasione per rivendicare i diritti femminili, celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche e riflettere sulla parità di genere. Una ricorrenza nata per promuovere l’uguaglianza. Ne abbiamo parlato durante “La Piazza di Cr1” con Cristina Pugnoli consigliera di parità della Provincia di Cremona ed Elena Guerreschi presidente del Centro antiviolenza Aida.

Silvia Lanzoni presidente del Soroptimist International di Cremona ha presentato la ricerca che ha voluto sostenere nel primo anno del suo mandato: “Ritratti di donne cremonesi dell’800”. In studio anche lo storico Fabrizio Superti, che analizzando centinaia di faldoni del Tribunale di Cremona conservati nell’Archivio di Stato, ha delineato le vessatorie condizioni in cui vivevano le donne cremonesi tra la fine del ‘700 e l’inizio del ‘900. Una ricerca che sarà presentata sabato 7 marzo alle 17.45 nel ridotto del Ponchielli accompagnata da una performance teatrale del gruppo “La Casta D” diretto da Denise Valentino. Durante la trasmissione c’è stato spazio anche per Claudio Ardigò presidente Uisp che ha ricordato l’appuntamento con la “corsa rosa” di domenica mattina aperta a tutti.

Elena Irma, presidente Apom ha dato appuntamento al concerto organizzato per le 17.30 di domenica 8 marzo nella sala Maffei della Camera di Commercio con le Pink Voices; Rosy Capeletti già vicepresidente nazionale del Soroptimist, ha ricordato il progetto “donne e sport” con la firma della “Carta etica” da parte di quasi 200 Comuni per il superamento del divario e delle discriminazioni anche nello sport.

