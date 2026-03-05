Ultime News

5 Mar 2026 Castelvetro, donna in difficoltà salvata dai Carabinieri: intervento decisivo
5 Mar 2026 La cultura orientale torna a Cremona: il 25 e 26 aprile il Japan Show approda in Fiera
5 Mar 2026 Rubano bici elettrica in centro a Castelleone: tre denunciati
5 Mar 2026 Lavoro irregolare e sfruttamento immigrazione clandestina: tre arresti tra Cremona e Brescia
5 Mar 2026 In Cattedrale l'ultimo saluto a Elisabetta Carutti
Nazionali

Il designatore arbitrale Rocchi aggredito alla fine di Carrarese-Catanzaro. Cos’è successo

(Adnkronos) – Brutto episodio in Serie B, alla fine di Carrarese-Catanzaro, partita del turno infrasettimanale della 28esima giornata di ieri, mercoledì 4 marzo. Al termine della sfida, chiusa sul 3-3, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato contestato in maniera pesante da un gruppo di tifosi della squadra di casa. Alla base del malcontento dei sostenitori della Carrarese, un rigore concesso (e poi fatto ripetere) al Catanzaro, valso il pareggio in pieno recupero per gli uomini di Aquilani.  

L’episodio ha infiammato quindi il finale di partita. Un tifoso della Carrarese ha addirittura lanciato delle banconote verso il designatore Rocchi, protestando con forza per l’episodio. In seguito, Rocchi ha abbandonato lo Stadio dei Marmi scortato dalla polizia. 

