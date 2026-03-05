In auditorium Arvedi un pomeriggio di musica e fiabe per le famiglie

Una fiaba musicale e la sinfonia dei giocattoli, un’orchestra cui si uniscono gli spettatori in sala, per conoscere e amare il magico mondo della liuteria e della musica. Domenica 8 marzo, alle 16, il Museo del Violino rivolge un invito speciale ai più piccoli e alle loro famiglie con un breve concerto loro dedicato. L’attenzione ai più giovani è una delle priorità del Museo, che ha sviluppato un percorso di visita loro dedicato.

In Auditorium Giovanni Arvedi, l’Ensemble del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, diretto da Giuseppe Caffi, proporrà un impaginato musicale pensato appositamente per bambini e genitori.

In apertura la fiaba Il gatto con gli stivali, con musica di Giuseppe Caffi. La narrazione è affidata alla voce di Massimiliano Pegorini con la collaborazione di Eleonora Pace. Un gatto coraggioso e astuto utilizza l’ingegno, travestimenti e lusinghe per trasformare il suo povero padrone, figlio di un mugnaio, nel ricco “Marchese di Carabas”, riuscendo a fargli sposare la figlia del re.

Quindi la Sinfonia dei Giocattoli, attribuita a Leopold Mozart. È una composizione semplice e di carattere allegro. All’organico orchestrale consueto si affiancheranno alcuni strumenti tipici dell’infanzia quali tamburelli, raganelle, triangoli e altre semplici percussioni. Saranno distribuiti ai piccoli ascoltatori per coinvolgerli, in modo divertente, nell’esecuzione.

La durata è circa 40 minuti e il biglietto costa 6 Euro. Può essere acquistato al Museo del Violino oppure on line sulla piattaforma vivaticket. Repliche domenica 12 aprile e 10 maggio.

