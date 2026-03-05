In Cattedrale l'ultimo saluto a Elisabetta Carutti

Cattedrale di Cremona gremita per l’ultimo saluto a Elisabetta Carutti, scomparsa dopo una malattia il 2 marzo. Carutti, 80 anni, volto molto in città era vicepresidente dell’associazione “Amici dell’Ospedale”, di cui il padre Gianfranco (l’ingegnere che dal nulla creò la Wonder, leader nella produzione di valvole per pneumatici) era stato il fondatore nel 1997.

Elisabetta Carutti lascia il marito Carlo Gosi, i figli Matteo, ceo di Wonder; Giovanni e Francesca; la nipote Celeste. E proprio un coniglio di peluches della bambina era presente sul feretro in Duomo.

Tante le persone che hanno riempito la Cattedrale di Cremona per l’ultimo saluto alla donna che ha portato avanti l’esempio del padre con numerose attività di volontariato e beneficenza. Fino alla fine, Carutti è sempre stata impegnata in scopi sociali.

