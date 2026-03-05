Ultime News

5 Mar 2026 Castelvetro, donna in difficoltà salvata dai Carabinieri: intervento decisivo
5 Mar 2026 La cultura orientale torna a Cremona: il 25 e 26 aprile il Japan Show approda in Fiera
5 Mar 2026 Rubano bici elettrica in centro a Castelleone: tre denunciati
5 Mar 2026 Lavoro irregolare e sfruttamento immigrazione clandestina: tre arresti tra Cremona e Brescia
5 Mar 2026 In Cattedrale l'ultimo saluto a Elisabetta Carutti
Nazionali

Incidente sulla Tangenziale di Torino, scontro tra due mezzi: un morto

(Adnkronos) – Grave incidente questa mattina intorno alle sei sulla tangenziale nord di Torino, nei pressi dell’uscita di corso Regina. Per cause ancora in corso di accertamento nello scontro tra due mezzi, un uomo è deceduto, mentre una seconda persona è stata trasportata in ambulanza in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...