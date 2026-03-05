Ultime News

5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
5 Mar 2026 Giornata internazionale della donna, tra eventi e rivendicazioni
5 Mar 2026 Biologa tunisina "ripudiata": tre anni al marito. "Lei, ostaggio del nucleo familiare"
5 Mar 2026 Dà in escandescenze e ferisce un'agente con il coccio di una bottiglia: arrestato
5 Mar 2026 Efficienza idrica: lavori in via Lombardini e addio al serbatoio nella Torre Pretoria
Nazionali

Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti﻿

(Adnkronos) – L’Azadi Stadium di Teheran è stato completamente distrutto dai bombardamenti nell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Nel 2022 l’impianto aveva ospitato, per la prima volta nella storia dell’Iran, un gruppo di donne a cui era stato consentito di assistere alla partita tra l’Esteghlal e il Mes-e Kerman. Dopo le pressioni di Fifa e della Federazione asiatica, l’Asian Football Confederation (AFC), le autorità iraniane avevano acconsentito ad accogliere nell’impianto un numero ristretto, ma mai rivelato, di tifose. 

 

