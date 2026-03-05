Ultime News

5 Mar 2026 Cremona rafforza i rapporti culturali con Berlino: gran finale con il "Golden Bell"
5 Mar 2026 Giustizia, "è il momento di dire sì": incontro in Sala Puerari e un appello al voto
5 Mar 2026 Un'iraniana a Cremona: "All'estero la chiamano guerra, noi speriamo in una liberazione"
5 Mar 2026 Petardo contro il portiere Audero: al 19enne interista revocati gli arresti domiciliari
5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
Nazionali

Sal Da Vinci a Napoli, festa di piazza per vincitore Sanremo

(Adnkronos) – Oltre mille persone in Largo Torretta, zona in cui è cresciuto, a pochi metri dal lungomare Caracciolo, hanno festeggiato l’arrivo di Sal da Vinci per la celebrazione del suo successo al festival di Sanremo 2026.  

L’interprete di ‘Sarà per sempre Sì’ ha salutato la folla e si è esibito per un breve show. Presente la mamma del cantante, il fratello ed altri familiari. 

