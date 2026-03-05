Sergio Castellitto: “Le opere Premio Film Impresa mi hanno sorpreso per grande qualità”﻿

(Adnkronos) – “I film che abbiamo visto mi hanno davvero sorpreso”. Così Sergio Castellitto, attore e regista e presidente della giuria di Premio Film Impresa, durante la serata di premiazione della quarta edizione della manifestazione ideata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma. “Temevo che ci fosse un appiattimento su un racconto ovvio o autocelebrativo – spiega – invece in moltissimi casi ho trovato opere sorprendenti e di grande qualità”. Secondo Castellitto, il livello delle produzioni è stato molto alto. “La struttura del Premio è quella di un festival e la selezione è già un riconoscimento. Appartenere alla selezione è già un premio”.

La giuria ha dovuto comunque operare delle scelte. “Ogni giurato ha costruito una propria rosa di tre o quattro titoli per ogni sezione, ma una giuria deve comunque decidere. Questo significa che molti lavori di grande valore sono rimasti fuori dai premi”. Tra gli aspetti più apprezzati, conclude Castellitto, c’è la dimensione umana delle storie raccontate. “La cosa che mi ha colpito di più è stato proprio l’elemento umano: una sorta di nostalgia che dal passato rimbalza verso il futuro. È stata un’esperienza molto interessante e anche divertente”.