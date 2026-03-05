Università Cattolica di Cremona, al via il ciclo di incontri dal titolo "Quale futuro?”

Riflettere sul panorama estremamente complesso a livello geopolitico ed economico, ma anche su quello che caratterizza le relazioni familiari e generazionali, e la vita della Chiesa. E’ il senso della nascita del ciclo di incontri “Quale futuro?” che ha preso il via giovedì al Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona. Il primo tema cruciale e attualissimo è stato “Nuovi equilibri e (dis)ordine internazionale in un mondo che cambia”, con Davide Borsani, docente della Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e vicepresidente della International Commission of Military History, don Maurizio Compiani, assistente pastorale del campus di Cremona e Matteo Burgazzoli, Responsabile Vice-Direzione per Cremona, Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Terminato il Giubileo, rimane l’esigenza profonda che lo ha animato” dice don Compiani “Ci porta a declinare la speranza cristiana quale fondamento credente entro un futuro che si presenta carico di timori e incognite. In tutti gli ambiti, un linguaggio polarizzato spinge a una continua contrapposizione tra fronti sempre più bellicosi che si scontrano ma non comunicano. Un confronto positivo, invece, poggia sull’esigenza di capire meglio e più a fondo ciò che sta avvenendo intorno a noi, così da capire come si ripercuote su di noi, anche quando le scelte sono fatte altrove e da altri, lontani da noi. Nei momenti di buio non è saggio agire spinti dalla paura”.

Il ciclo di incontri proseguirà giovedì 12 marzo 2026, sempre alle ore 16.30 nell’aula magna del campus di Cremona, con l’incontro “Economia, produttività e sfide tecnologiche. Dove stanno andando l’Europa e l’Italia?”, ospite Fabio Montobbio, professore di Economia Applicata presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e fellow presso il Centro Invernizzi per la Ricerca su Innovazione, organizzazione, strategia e imprenditorialità (Icrios). Giovedì 19 marzo 2026, ancora alle ore 16.30 in aula magna, sarà la volta di “Futuro e relazioni umane in tempesta. C’è un porto sicuro?” con Emanuela Confalonieri, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione nella Facoltà di Psicologia e direttrice dell’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli dell’Università Cattolica (Asag). La rassegna di concluderà giovedì 26 marzo 2026, sempre alle ore 16.30 nell’aula magna del campus cremonese, con l’incontro sul tema “Disorientamenti e verità in tensione. Dove va la Chiesa cattolica?” grazie all’intervento di don Roberto Maier, docente di Teologia dell’Università Cattolica.

