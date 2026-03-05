Ultime News

5 Mar 2026 Il gasolio a due euro al litro: "isteria dei mercati" per il titolare di Keropetrol
5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
5 Mar 2026 Giornata internazionale della donna, tra eventi e rivendicazioni
5 Mar 2026 Biologa tunisina "ripudiata": tre anni al marito. "Lei, ostaggio del nucleo familiare"
5 Mar 2026 Dà in escandescenze e ferisce un'agente con il coccio di una bottiglia: arrestato
Nazionali

Venezia, stuprò 11enne nell’androne di casa: condannato a 14 anni

(Adnkronos) – È stato condannato a 14 anni di carcere dai giudici del tribunale di Venezia Massimiliano Mulas, il 45 enne che nell’aprile dello scorso anno stuprò una 11enne nell’androne della sua abitazione di Mestre (Venezia), dopo averla seguita fino a casa. L’uomo, da allora nel carcere di Gorizia, aveva già alcuni precedenti specifici, ma la richiesta della sua difesa di eseguire una perizia psichiatrica non è stata accolta dai giudici. Mulas avrebbe nel frattempo chiesto di poter essere seguito da alcuni professionisti per un percorso di recupero. Le motivazioni dei giudici saranno rese note tra 90 giorni.  

