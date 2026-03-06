"Aperitivi Pedagogici": tre appuntamenti per affrontare le sfide educative in famiglia

Dopo anni in cui elevato è stato l’interesse e altrettanto l’impegno da parte delle istituzioni e dei servizi sia nell’ambito della prevenzione che della cura, da qualche tempo a questa parte si percepisce un progressivo affievolirsi dell’attenzione verso il consumo di sostante stupefacenti da parte di ragazzi e ragazze.

Partendo da questa considerazione, martedì 10 marzo, alle ore 18, al Civico 81 di via Bonomelli, il Centro per le Famiglie del Comune di Cremona propone l’incontro “Famiglie e le caramelle dagli sconosciuti” dedicato al tema del consumo di sostanze stupefacenti – soprattutto per quanto riguarda gli aspetti educativi di cura e accompagnamento dei processi di crescita e di supporto alle figure genitoriali – realizzato in collaborazione con il SerD (Servizio per le Dipendenze) dell’ASST Cremona, presenti il dott. Roberto Poli e l’educatore Leone Lisè.

L’incontro si inserisce nell’ambito dell’iniziativa denominata Aperitivi Pedagogici che, dopo una prima sperimentazione avvenuta lo scorso anno, il Centro per le Famiglie ripropone anche per il 2026 con appuntamenti a cadenza mensile partiti a gennaio e che si concluderanno a giugno. Gli Aperitivi Pedagogici sono incontri informali, aperti a tutti, e si svolgono in forma di dialogo, confronto e scambio di esperienze con esperti.

Dopo l’incontro del 10 marzo, se ne terranno altri con la stessa formula. Il 14 aprile, Strade e piazze sono a misura di infanzia? alla scuola per l’infanzia Agazzi di via Ticino, che affronterà il tema della vivibilità dei centri urbani per bambini e famiglie.

Il 12 maggio, nella sede del Centro per le Famiglie, in piazza Giovanni XXII, 1, i pedagogisti del Centro animeranno il confronto e la riflessione, dal titolo Famiglie: che si fa con i mutanti in casa?, sulle sfide e le sollecitazioni insite nell’essere genitori di figli pre adolescenti e adolescenti.

Infine, il 9 giugno, al Parco delle Colonie Padane, all’incontro Famiglie: si parte, dove si va? si parlerà delle vacanze in famiglia con la possibilità di ascoltare esperienze e confrontarsi su stili e modalità di viaggio come momenti di crescita e di serenità per le famiglie. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18.00 e la partecipazione è gratuita.

“Con la seconda edizione degli ‘Aperitivi Pedagogici’ il Centro per le Famiglie si conferma uno spazio vivo, aperto e capace di rispondere con professionalità ai bisogni dei genitori del nostro territorio, offrendo loro strumenti concreti e autentiche opportunità di confronto anche su temi delicati come il rapporto con l’adolescenza e il consumo di sostanze”, dichiara l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna.

Per maggiori informazioni su questi incontri e sulle altre iniziative del Centro per le Famiglie è possibile scrivere all’indirizzo hug.centrofamiglie.cr@gmail.com o telefonare al numero 333 3317332. Il Centro per le Famiglie (piazza Giovanni XXII, 1, piano terra della sede della Fondazione Città di Cremona) è aperto al pubblico tutti i martedì dalle 12 alle 14 e tutti i giovedì dalle 16 alle 18. L’equipe di professionisti del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona e dei partner del progetto offre un servizio di ascolto, informazione, orientamento e accompagnamento oltre che di consulenza psico-pedagogica a supporto delle dinamiche relazionali delle famiglie cremonesi.

Hug (traduzione del termine inglese abbraccio) – Centro per le Famiglie è un progetto del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona, finanziato con i fondi di Regione Lombardia in convenzione con ATS Val Padana e in partenariato con il Settore Politiche Educative del Comune di Cremona, Azienda Sociale del Cremonese, ASST Cremona, Consorzio Sol.Co. Cremona e Cooperativa Cosper.

