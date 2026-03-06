Campagna Amica celebra la donna domenica 8 marzo in piazza Stradivari

Sarà una domenica 8 marzo in piazza Stradivari a Cremona ricca di sapori, colori, significato. E’ quanto promette Coldiretti Cremona, invitando i cremonesi in piazza Stradivari, per una giornata che vedrà in campo le aziende agricole di Campagna Amica e Terranostra (l’associazione per l’agriturismo e l’ambiente nata in casa Coldiretti), insieme alle imprenditrici agricole di Coldiretti Donne.

Gli agricoltori danno appuntamento ai cremonesi domenica dalle ore 9 alle 18:30, assicurando una giornata speciale, nel segno di tutto “il buono e il bello” che nascono dall’agricoltura. Coltiviamo il rispetto è il tema dell’iniziativa, così da sottolineare il valore e il significato della Giornata Internazionale della Donna.

IL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

Per l’intera giornata i gazebo gialli del Mercato di Campagna Amica prenderanno posto in piazza Stradivari, portando in vendita diretta i sapori tipici della nostra agricoltura, dalla frutta e verdura di stagione ai formaggi, dal miele alle confetture, e poi pane e prodotti da forno, salumi tipici, vino, pasta, riso, prodotti a base di lumaca e altre eccellenze garantite dagli agricoltori. Tra i prodotti che debuttano in piazza Stradivari, ci saranno lo zafferano coltivato a Soncino e i pesti e sottoli ottenuti dalle erbe spontanee.

I fiori della primavera, in primis viole e primule, coloreranno il salotto della città. Tra le proposte, anche i prodotti che nascono dalla lavanda, così da scoprire, insieme al produttore, la bellezza e le proprietà di questa pianta conosciuta dai tempi antichi.

STREET FOOD CONTADINO E RISOTTATA

La presenza di Campagna Amica in piazza Stradivari, nell’ambito del bando Le Quattro Stagioni di Cremona, abbraccia l’iniziativa messa in campo domenica, nella stessa piazza, dall’associazione Terranostra Cremona. I cittadini troveranno in piazza anche lo “street food contadino”, con piatti preparati da alcune aziende agrituristiche. Si potranno così gustare i sapori della tradizione contadina cremonese e lombarda, come il panino con porchetta o con salame nostrano, il tagliere di formaggi tipici, i dolci contadini.

Alle ore 12, offerta dalle aziende di Coldiretti-Campagna Amica, ci sarà la risottata. La cuoca contadina preparerà il risotto, con lo zafferano coltivato a Soncino, portato direttamente dai produttori, offrendolo in degustazione gratuita ai presenti.

SALUTE E PREVENZIONE: INCONTRO AL FEMMINILE

Organizzato da Coldiretti Donne Cremona e accolto dalla Sala Eventi di Spazio Comune, alle ore 10 si terrà un incontro dedicato alle donne sul tema della prevenzione e salute al femminile. Le partecipanti dialogheranno con la dott.ssa Valeria Spingardi, ostetrica Asst di Cremona.

Si parlerà dell’importanza della prevenzione, degli stili di vita sani per gestire le diverse fasi della vita, del valore di controlli e screening. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. “Sottolineiamo così il valore della Giornata Internazionale della Donna, attraverso un momento di formazione e informazione su temi importanti – spiegano le imprenditrici di Coldiretti Donne –. Nel contempo, l’incontro è anche occasione per proseguire nel nostro dialogo, nel confronto di esperienze, aspettative, obiettivi per il futuro”.

