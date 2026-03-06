Ultime News

7 Mar 2026 Destini di donne: al Ponchielli Tindaro Granata in "Vorrei una voce"
6 Mar 2026 “Sguardi”: in Rsa a Sesto ed Uniti la mostra fotografica di Paolo Ghiringhelli
6 Mar 2026 Salute femminile e prevenzione: oltre 350 donne coinvolte nell'Open week 2026
6 Mar 2026 “Omaggio a Rembrandt”, inaugurata la mostra: Cremona celebra il maestro fiammingo
6 Mar 2026 Referendum, incontro Lega. Stefani: "Ecco perché votare sì"
Canzonissima, Elettra Lamborghini nel cast

(Adnkronos) – Elettra Lamborghini sarà nel cast della nuova edizione di ‘Canzonissima’. Lo spoiler arriva direttamente dall’artista, che ha rivelato la sua partecipazione dal palco del San Marino Song Contest, dove era super ospite. Si tratta del primo nome confermato per l’attesissimo ritorno dello storico varietà su Rai1 dal 21 marzo la cui conduzione è affidata a Milly Carlucci. Mentre il revival del programma era già stato annunciato dalla stessa conduttrice, il cast è ancora top secret.  

