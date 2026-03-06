Certificazione SQNBA e nuova PAC: il Consorzio Agrario organizza un incontro

Il Consorzio Agrario di Cremona promuove un incontro di approfondimento rivolto a soci, clienti e operatori del settore agroalimentare e zootecnico, in programma martedì 10 marzo alle ore 18.30, presso la Fiera di Cremona – Sala Stradivari. L’iniziativa intende offrire un quadro aggiornato sui principali strumenti normativi e strategici che stanno orientando l’evoluzione del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle filiere zootecniche e al settore lattiero-caseario.

Nel corso dell’incontro, il Dott. Luigi Bertocchi – direttore del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini” (IZSLER)– illustrerà la certificazione SQNBA – Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale, approfondendone i contenuti e analizzandone l’impatto all’interno del più ampio contesto delle strategie ESG (Environmental, Social and Governance), oggi centrali nei percorsi di transizione sostenibile del sistema agroalimentare. La certificazione SQNBA rappresenta una tematica di particolare attualità e di crescente interesse per tutte le filiere zootecniche, in quanto strumento di valorizzazione delle produzioni, di tutela del benessere animale e di rafforzamento della competitività delle imprese.

A seguire, il Prof. Angelo Frascarelli, docente di Economia e Politica Agraria presso l’Università di Perugia, interverrà sugli aspetti dell’Ecoschema 1 – Livello 2, in collegamento con i temi del benessere animale, fornendo inoltre un aggiornamento puntuale sui principali contenuti della nuova PAC, nonché sulle prospettive legate a Carbon farming e crediti di carbonio.

L’incontro si configura come un momento di informazione e confronto su tematiche di rilevanza strategica per il futuro del settore agricolo e zootecnico.

