Indian Wells, da Sinner e Musetti a Berrettini e Paolini: programma completo
(Adnkronos) –
Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e i tennisti italiani tornano protagonisti a Indian Wells. Oggi, venerdì 6 marzo, il numero due del mondo esordisce al secondo turno del Masters 1000 americano contro il qualificato Svrcina, proprio come il toscano, che invece sfiderà Fucsovics.
La giornata sarà aperta dalla super sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. In campo anche Flavio Cobolli, che se la vedrà con Kecmanovic, mentre sulla strada di Jasmine Paolini, nel tabellone femminile, ci sarà Potapova.
Il programma completo delle partite del secondo turno di Indian Wells in programma venerdì 6 marzo e nella notte:
STADIUM 1
ore 20.00 – Berrettini vs (4) Zverev
non prima delle 22.00 – (1) Sabalenka vs (Q) Sakatsume
a seguire – (4) Gauff vs Rakhimova
non prima delle 03.00 – (Q) Svrcina vs (2) Sinner
non prima delle 05.00 – Blinkova vs (8) Anisimova
STADIUM 2
ore 20.00 – (10) Mboko vs Birrell
a seguire – (8) Shelton vs Opelka
a seguire – Brooksby vs (21) Tiafoe
non prima delle 03.00 – (Q) Kasintseva vs (16) Osaka
a seguire – Bergs vs (23) Paul
STADIUM 3
ore 20.00 – Walton vs (25) Tien
a seguire (5) Musetti vs Fucsovics
a seguire (WC) Monfils vs (9) Auger-Aliassime
ore 03.00 – (18) Jovic vs Osorio
a seguire – Yastremska vs (31) Eala
STADIUM 4
ore 20.00 – (25) Raducanu vs (Q) Zakharova
a seguire – (21) Shnaider vs Cirstea
a seguire – Potapova vs (7) Paolini
non prima delle 00.00 – (29) Etcheverry vs Shapovalov
a seguire – Giron vs (12) Mensik
STADIUM 5
ore 20.00 – Bouzas Maneiro vs (14) Noskova
non prima delle 23.00 – (Q) Prizmic vs (30) Fils
STADIUM 6
ore 20.00 – (15) Cobolli vs Kecmanovic
terzo match dalle 20.00 – (28) Nakashima vs Ugo Carabelli
quinto match dalle 20.00 – (18) Davidovich Fokina vs Svajda
STADIUM 7
ore 20.00 – Putintseva vs (17) Tauson
a seguire (30) Wang vs Tomljanovic
a seguire Cristian vs (29) Joint
STADIUM 9
ore 20.00 – (11) E.Alexandrova vs (Q) Gibson
a seguire – Sonmez vs (23) Kalinskaya