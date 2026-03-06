Ultime News

Cremonese

La Cremonese ospiterà il Bologna allo stadio Zini domenica 5 aprile alle ore 15

La Lega Serie A ha annunciato il programma completo della 31ª giornata di Serie A con i grigiorossi che saranno impegnati tra le mura amiche contro gli emiliani

Il match d'andata tra Bologna e Cremonese
La Lega Serie A ha annunciato il programma completo della 31ª giornata di Serie A: la Cremonese ospiterà il Bologna allo stadio Zini domenica 5 aprile alle ore 15.

La Cremonese fa sapere attraverso il proprio sito ufficiale che: “Le modalità per i biglietti saranno comunicate prossimamente sui canali ufficiali grigiorossi”.

