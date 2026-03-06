Cremonese
La Cremonese ospiterà il Bologna allo stadio Zini domenica 5 aprile alle ore 15
La Lega Serie A ha annunciato il programma completo della 31ª giornata di Serie A: la Cremonese ospiterà il Bologna allo stadio Zini domenica 5 aprile alle ore 15.
La Cremonese fa sapere attraverso il proprio sito ufficiale che: “Le modalità per i biglietti saranno comunicate prossimamente sui canali ufficiali grigiorossi”.
