Maxi furto nella logistica: rubate lamette per 64.000 euro. Ex dipendente a processo

Un intero bancale di lamette da barba rubate per un valore complessivo di 64mila euro. Per quel maxi furto, avvenuto il 2 febbraio del 2018 alla Stock House Italia Logistic di Agnadello, è a processo un 58enne, all’epoca dipendente della logistica. L’uomo è assistito dall’avvocato Alberto Zucchetti. Sotto accusa era finito anche un 62enne, il presunto complice. Per lui si è proceduto separatamente.

Il bancale di lamette Gilette Mach 3 proveniente dalla Polonia era stato scaricato regolarmente dal dipendente del magazzino, che però, invece di posizionarlo insieme all’altro materiale, l’aveva messo da parte in attesa dell’arrivo del 62enne. Nel magazzino, infatti, era atteso l’arrivo di un altro camion di una ditta di logistica. Il 58enne avrebbe così caricato le centinaia di scatole di lamette sul mezzo guidato dal complice che si era poi allontanato con la refurtiva.

Si torna in aula con i primi sei testimoni dell’accusa il prossimo 12 giugno.

