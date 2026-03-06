Ultime News

7 Mar 2026 Destini di donne: al Ponchielli Tindaro Granata in "Vorrei una voce"
6 Mar 2026 “Sguardi”: in Rsa a Sesto ed Uniti la mostra fotografica di Paolo Ghiringhelli
6 Mar 2026 Salute femminile e prevenzione: oltre 350 donne coinvolte nell'Open week 2026
6 Mar 2026 “Omaggio a Rembrandt”, inaugurata la mostra: Cremona celebra il maestro fiammingo
6 Mar 2026 Referendum, incontro Lega. Stefani: "Ecco perché votare sì"
Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos’è successo con il Torino

(Adnkronos) –
Infortunio per Antonio Vergara. Oggi, venerdì 6 marzo, l’esterno del Napoli è uscito dolorante al termine del primo tempo della sfida del Maradona contro il Torino, valida per la 28esima giornata di Serie A. Durante gli ultimi minuti della prima frazione, Vergara ha accusato un problema al piede sinistro, restando a terra e venendo subito soccorso dallo staff medico partenopeo. 

Vergara ha quindi abbandonato il campo, lasciando in dieci i suoi negli ultimi istanti del primo tempo, e rientrando negli spogliatoi. Dopo un consulto con Conte e lo staff tecnico, l’allenatore del Napoli ha deciso per il campo, inserendo al suo posto Zambo Anguissa, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi. 

Vergara è quindi tornato in panchina con una vistosa fasciatura, lamentando un problema alla pianta del piede sinistro. Una brutta notizia anche in ottica Nazionale, con il giovane esterno in lizza per un posto tra i convocati del ct Gattuso per i playoff del Mondiale 2026. 

 

