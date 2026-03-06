Il Comune intende aprire un tavolo di coprogettazione con l’associazione che rappresenta le scuole dell’infanzia paritarie private.

L’obiettivo è aggiornare e migliorare l’attuale convenzione: passare da un contributo generalizzato a un modello più efficace, capace di accompagnare le famiglie in maggiore difficoltà e di garantire inclusione, accessibilità e qualità.

Lo dichiara il sindaco Andrea Virgilio in merito alle iniziative che il Comune di Cremona mette in atto per la fascia di età 0-6.

“A Cremona – spiega Virgilio – parliamo di infanzia al plurale. Perché bambine e bambini crescono in contesti diversi, con bisogni e opportunità differenti. Una città responsabile non si limita a “offrire servizi”. Costruisce una comunità educante che sa accogliere, accompagnare e includere”.

“Il Comune – continua – oltre a garantire un servizio diretto ampio e qualificato nella fascia 0–6, sostiene da decenni anche la rete delle scuole dell’infanzia paritarie e dei nidi privati accreditati. Lo fa attraverso convenzioni che portano a un contributo complessivo annuo di 340 mila euro.

È una scelta che riconosce il valore di un sistema integrato e la corresponsabilità tra pubblico e privato sociale.

Oggi però sentiamo il dovere di fare un passo ulteriore: rendere più mirato ed efficace l’uso delle risorse pubbliche, perché producano il massimo beneficio sociale. In una fase in cui il peso economico per molte famiglie è aumentato, è prioritario che l’intervento pubblico contribuisca a ridurre le disuguaglianze e a sostenere concretamente i redditi medio-bassi”.

“Per questo il Comune intende aprire un tavolo di coprogettazione con l’associazione che rappresenta le scuole dell’infanzia paritarie private.

L’obiettivo è aggiornare e migliorare l’attuale convenzione: passare da un contributo generalizzato a un modello più efficace, capace di accompagnare le famiglie in maggiore difficoltà e di garantire inclusione, accessibilità e qualità. Il confronto sarà esteso anche ai gestori degli asili nido convenzionati, per lavorare in modo coerente sull’intera offerta.

L’Assessora Roberta Mozzi ha già avviato questo percorso con un primo tavolo di lavoro, che intendiamo ora consolidare e allargare all’intera fascia 0–6, in una logica davvero integrata tra nidi e scuole dell’infanzia.

“In questo cammino vogliamo continuare a riconoscere e valorizzare il ruolo delle realtà private come parte del sistema cittadino, ma anche definire insieme come finalizzare le risorse pubbliche per favorire l’inserimento di bambini e bambine provenienti da contesti più fragili”.

Il sindaco riconosce che “a Cremona resta infatti una criticità importante: le liste d’attesa per gli asili nido. Un tema che riguarda le opportunità di crescita dei bambini, ma anche la possibilità per molte madri e molti padri di conciliare tempi di vita e di lavoro. Per questo proponiamo una riflessione comune sul rafforzamento dell’offerta 0–3, valutando con responsabilità e gradualità come riorientare le risorse pubbliche tra dove la copertura è più solida (scuola dell’infanzia) e dove il bisogno è più urgente (nidi)”.

“Non chiediamo approcci corporativi e non vogliamo contrapposizioni – conclude il primo cittadino -. Crediamo invece che la sfida sia ripensare insieme, con lo spirito di una comunità educante, un sistema integrato che metta al centro bambini e famiglie e renda l’intervento pubblico più mirato ed efficace. L’obiettivo è semplice e ambizioso: costruire un patto educativo cittadino che garantisca qualità e continuità dei servizi e che assicuri che ogni euro pubblico sia speso per ampliare diritti e opportunità, sostenendo chi rischia di restare indietro”.