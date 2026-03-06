Paolo La Sala nuovo presidente di Fare Nuova Cremona Attiva

Il nuovo direttivo di Fare Nuova Cremona Attiva, uscito dall’assemblea dei soci di sabato 21 febbraio si è riunito la prima volta giovedì sera 5 marzo per eleggere le cariche sociali.

Nel corso dell’incontro i membri del direttivo si sono trovati unanimemente concordi nell’eleggere Paolo La Sala come nuovo presidente dell’associazione.

Sono state inoltre attribuite le seguenti cariche: Roberta Zuccoli, vicepresidente; Francesco Codazzi, segretario; Massimo Bessi, tesoriere.

La riunione è stata anche l’occasione per avviare un primo confronto sulle sfide e sui temi che guideranno il lavoro dell’associazione nell’anno in corso. In particolare, è stata sottolineata l’importanza della comunicazione, considerata uno strumento fondamentale per raccontare in modo puntuale ed efficace le attività realizzate e quelle che verranno pianificate nei prossimi mesi.

Tra le priorità individuate dal nuovo direttivo figurano alcuni ambiti strategici per il futuro della città: intelligenza artificiale, welfare e fragilità, ambiente ed energia, giovani e università, lavoro e attrattività di Cremona.

L’associazione intende lavorare su questi temi promuovendo momenti di confronto, iniziative e proposte capaci di coinvolgere la comunità e contribuire allo sviluppo della città

© Riproduzione riservata